USA. Mężczyzna chciał ugotować kurczaka w gorących źródłach Yellowstone

Strażnicy parku otrzymali 7 sierpnia informację o tym, że grupa 10 osób, w tym dziecko, wędrowała w kierunku Shoshone Geyser Basin z garnkami. Gdy dotarli na miejsce, kurczaki były już w workach do gotowania i znajdowały się w gorących źródłach.

Jak czytamy na portalu travelandleisure.com, właśnie do mediów trafiła informacja, że mężczyzna z Idaho Falls, będzie odbywał za ten występek karę dwuletniego dozoru sądowego oraz otrzyma zakaz odwiedzenia w tym czasie parku Yellowstone . Dodatkowo sąd nakazał mu zapłacić grzywnę w wysokości 600 dolarów.

Turyści nie przestrzegają zasad Yellowstone

Yellowstone to najstarszy park narodowy na świecie. Na jego terenie znajdziemy słynne gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, czy wodospady. Park wypełniony jest promenadami i szlakami, dzięki którym turyści mogą podziwiać naturalne piękno ziemi.

Władze Yellowstone donoszą o nawet 20 osobach, które zmarły w wyniku poparzeń, do których doszło po wejściu do gorących źródeł lub wpadnięciu do nich. Mimo rozmieszczonych w całym parku znaków ostrzegawczych odwiedzający i tak łamią zasady i narażają życie.