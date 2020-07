USA. Zrelaksowany niedźwiedź w domowym ogródku. Tak się skończyła nietypowa wizyta

Regina Keller, mieszkanka miasteczka Fort Valley w stanie Wirginia, położonego w północnej części pasma górskiego Massanutten, mieszka niedaleko lasu, z którego co jakiś czas wyłaniają się dzikie zwierzęta. Cieszy ją, kiedy będąc w domu, widzi, jak po jej ogrodzie chodzą jelenie, wiewiórki czy lisy. Aczkolwiek serce zaczyna jej szybciej bić na widok największych mieszkańców tego rejonu – niedźwiedzi.

Gdy Keller podlewała kwiaty, zobaczyła, jak po jej posesji chodzi wielkie, włochate stworzenie. Chwyciła za aparat i zaczęła rejestrować zdarzenie. Miało ono miejsce w drugiej połowie lipca. Miś był spokojny i zdecydowanie było mu gorąco, ponieważ kiedy zobaczył dziecięcy basen wypełniony wodą – wszedł do niego, a chwilę później zasnął.

– To największy osobnik, jakiego widziałam. Wędrował po moim podwórku i w końcu wsadził wielką łapę do stojącego w ogrodzie basenu. Później cały wszedł do środka i położył się – opowiadała Regina Keller w rozmowie z "CNN".