Uwaga w święta. Ostrzeżenia dla 14 województw

Wiatr dochodzący do 110 km/h. Na Bałtyku sztorm. Zamiast śniegu – deszcz. Zamiast mrozu plus 10 stopni. Tak według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie wyglądała świąteczna pogoda.

Na terenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego wystąpić mają opady deszczu powodujące roztopy. Wzrost poziomu wody jest także przewidywany na Podkarpaciu - w zlewniach Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

W Wigilię temperatura wyniesie od 6°C do 10°C. Podobnie będzie również w poniedziałek. Ochłodzenie, ale niewielkie, nastąpi we wtorek i to głównie na północnym-wschodzie. Tam temperatura wyniesie 2°C do 5°C.