Uznanie dla hotelu w Dublinie. Pokazał, jak dba o swoich gości

Jeden z gości popularnej sieci hoteli poprosił obsługę o przekąskę, którą mógłby zjeść nim wzejdzie słońce i rozpocznie swój post. Jednak kiedy zszedł na dół w środku nocy, był bardzo zaskoczony tym, co zobaczył.

Maj to miesiąc obchodów ramadanu. Muzułmanie świętują wówczas objawienie się Koranu, zapadając w okres głębokiej, duchowej refleksji. Nie mogą wtedy jeść ani pić od świtu aż do zmierzchu.

Internauci chwalili również francuskie hotele należące do sieci Accor Hotels, będące macierzystą marką Ibis. Wiele pozytywnych opinii zebrał Mercure Singapore - właśnie za to, że serwuje bezpłatne "menu przed świtem" dla muzułmanów obchodzących ramadan. Goście zazwyczaj wybierają czas między 4:00 a 5:00 rano, a posiłki serwowane są prosto do ich pokojów.