Zapłacili prawie 60 tys. zł za czterogwiazdkowy hotel. Znaleźli w nim karaluchy i nie tylko

Tim i Becky Hill zabrali trójkę swoich dzieci na wakacje na Dominikanę. Zdecydowali się na czterogwiazdkowy hotel, w którym mieli wypoczywać i cieszyć się luksusem. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Na miejscu zastali koszmar.

Tim i Becky pojechali na wczasy na Dominikanę i zapłacili za nie 11,6 tys. funtów, czyli ok. 60 tys. zł. Wybrali opcję all inclusive dla czterech osób w eleganckim hotelu, który miał im zapewnić wszelkie możliwe udogodnienia.

Brudny basen, plamy zaschniętego alkoholu przy leżakach, ludzie wymiotujący na korytarzach i balkonach, karaluchy w pokojach - to zaledwie kilka przykładów , które upragnione wakacje zamieniły w mękę.

- To zrujnowało nasz urlop. Dwa tygodnie łez i stresu i to wszystko za ciężkie pieniądze. Widzieliśmy pijanych ludzi, którzy wymiotowali tuż obok recepcji, a pracownicy hotelu nie zamierzali nic z tym zrobić. To był koszmar - mówi Tim w rozmowie z "Daily Mail".