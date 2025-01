W długi weekend tłumy, a teraz... "Wystarczyło pomyśleć"

W okresie świąteczno-noworocznym, a także w czasie długiego weekendu związanego ze świętem Trzech Króli, wypadającym w poniedziałek 6 stycznia, na stokach narciarskich panował wielki tłok. W kolejkach do wyciągów czekać trzeba było nawet do 40 minut. Teraz, poza weekendem, sytuacja wygląda zgoła inaczej. "Wystarczyło pomyśleć, to było do przewidzenia" - komentują narciarze. Zobaczcie sami, jaka jest różnica.