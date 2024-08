„W Polskę na weekend”. Nie tylko Neptun. Poznaj mniej oczywiste miejsca w Gdańsku

To jedno z najpopularniejszych wśród turystów polskich miast. Symbol wolności i solidarności, gdzie historia w unikatowy sposób przeplata się z nowoczesnością. Miasto pełne atrakcji - tych znanych i tych nieco ukrytych, a wartych odwiedzenia. Tym razem Klaudiusz Michalec odwiedził Gdańsk. Miasto, kojarzące się głównie z Żurawiem i Neptunem ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Gdzie znaleźć najlepszy punkt widokowy, dlaczego Długi Targ to część Głównego Miasta, a nie Starówki, gdzie znajduje się najdłuższy kościół w Polsce i dzielnica pełna murali? To tylko część ciekawostek, które poznacie w pierwszym odcinku nowego sezonu programu „W Polskę na weekend”.