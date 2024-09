„W Polskę na weekend”. Setki jezior i niezwykłych widoków. Poznaj Mazury Środkowe

Wielkie jeziora, otoczone wspaniałymi krajobrazami, malownicze twierdze, urokliwe miasteczka, a do tego cała masa rozmaitych atrakcji - na Mazurach Środkowych nie ma miejsca na nudę. W tym odcinku „W Polskę na weekend” króluje natura. Tym razem Klaudiusz Michalec wybrał się m.in. do stolicy Mazur, czyli do Giżycka, by odkryć te bardziej i mniej znane atrakcje miasta. Wyruszył też w podróż po regionie, by zobaczyć największe jezioro w Polsce, wyjątkową trasę rowerową oraz betonowe miasteczko pełne bunkrów, czyli byłą Kwaterę Wojenną Adolfa Hitlera. Swoją wizytę na Mazurach Środkowych dziennikarz zakończył w Republice Ściborskiej - prawdziwym państwie w państwie.

