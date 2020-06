Wakacje 2020. Bon turystyczny. Kiedy pieniądze trafią do Polaków?

Bon turystyczny - na co?

- Zdajemy sobie sprawę, że jedną z branż, która ucierpiała w efekcie epidemii, jest branża turystyczna. W Polsce to - po ubiegłym rekordowym roku dla tej branży – ok. 7 proc polskiego PKB, ok. 1,3 mln aktywnych zawodowo Polaków, czyli 8 proc. aktywnych zawodowo Polaków związanych jest z sektorem turystycznym - powiedziała, cytowana przez PAP, wicepremier Emilewicz podczas sobotniej konferencji prasowej w Katowicach. - Bon turystyczny to wsparcie celowane dla branży turystycznej, to ok. 4 mld zł, które trafi do mikro- i średnich przedsiębiorców, bo to oni w 80 proc. będą beneficjentami tego rozwiązania.