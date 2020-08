Wakacje 2020. Egipt. Obowiązkowe testy na koronawirusa od września

- Egipt od lat znajduje się w pierwszej piątce najczęściej wybieranych krajów na wakacje i powrót tego kierunku (oraz Tunezji i Turcji) to powrót do wakacyjnej "normalności" - tłumaczy Klaudyna Fudala z Wakacje.pl. - Możemy polecieć na wakacje do ulubionych miejsc, a Egipt z kilku powodów zdecydowanie do takich należy. Po pierwsze jest to jeden z tańszych wyborów na zagraniczne wakacje. Do tego dochodzi szeroka oferta hoteli z aquaparkami i opcją all inclusive, możliwość nurkowania, pewna pogoda i ciepłe morze - dodaje.