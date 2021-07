Bułgaria to tegoroczny urlopowy hit. Pewna pogoda i boskie plaże to niejedyne powody, które przyciągają tam Polaków. Na miejscu jest bardzo tanio, o czym w programie WP "Newsroom" mówiła nasza dziennikarka Monika Sikorska. Za porcję muli zapłacimy ok. 20 zł. O takich cenach w Polsce można pomarzyć. - O Bułgarii można powiedzieć, że jest paragonowym rajem. Za obiad dla czterech osób zapłacimy ok. 100 zł - opowiadała w rozmowie z Agnieszką Kopacz.