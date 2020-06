Wakacje 2020. Serwis kąpieliskowy, czyli gdzie można się bezpiecznie kąpać w Polsce?

Mapa kąpielisk w Polsce

Konkretne kąpielisko można znaleźć poprzez wyszukiwarkę, ale znacznie łatwiej zrobić to dzięki interaktywnej mapie. Wystarczy kliknąć na znacznik, a wówczas wyświetlą się informacje z danymi dotyczącymi m.in.: adresu kąpieliska, jakości wody, infrastruktury oraz jego klasyfikacji.

Kąpieliska umieszczone na mapie są oznaczane konkretnymi kolorami. Zielone punkty to miejsca, w których woda nadaje się do kąpieli - tych obecnie jest kilkanaście. Ocen stanu wody dokonano tam pod koniec maja tego roku.

Szare punkty to kąpieliska, które nie zostały jeszcze udostępnione, ale w ich opisie można znaleźć informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego.

Na razie na mapie nie ma koloru czerwonego, ale jeśli się pojawi, to będzie to oznaczać, że w tym miejscu woda nie nadaje się do kąpieli.