Wakacje 2020. Turyści są zmęczeni obostrzeniami. Wolą zrezygnować z urlopu

Turyści, wyjeżdżając na urlop, chcą nie tylko odpocząć od codziennych obowiązków, ale również od koronawirusa. Dlatego jeśli mają jechać do miejsca, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a po powrocie do domu trzeba odbyć kwarantannę, to wolą odwołać wyjazd.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Torrenostra, Hiszpania (123RF)