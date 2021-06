Wakacje 2021. Absolutny numer jeden wśród nadmorskich miejscowości w Polsce

- Spędziłem we Władysławowie ubiegłoroczny urlop. Dla mnie to wspaniałe miejsce na wakacyjny wypoczynek. Wszędzie blisko, ceny jak najbardziej przystępne, dużo atrakcji dla dzieci. Co może przeszkadzać latem, to tłum, no ale to już taki urok Władka - mówi Tomek z Warszawy.