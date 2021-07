Wakacje 2021. Ceny na Sycylii zaskakują. "Taniej niż w Warszawie"

Marta Marchlewska, która obecnie przebywa na Sycylii była gościem programu WP Newsroom i zdradziła, że na Sycylii można zjeść taniej niż w Warszawie. - Za przystawki, wino, obiad i deser dla dwóch osób zapłacimy ok. 30 euro - mówiła. Marta przyznała, że w większych miastach jest drożej, ale też jest tam większy wybór noclegów. W mniejszych miejscowościach za noc dla dwóch osób ze śniadaniem zapłacimy ok. 40 euro. Ale Marta przyznała, że na miejscu niektóre usługi podrożały. To właśnie noclegi i wynajem samochodów. - Próbują odbić się po pandemii - wyjaśniła w rozmowie z Agnieszką Kopacz.