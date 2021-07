Wakacje 2021. Ceny noclegów w Polsce

Od 45 zł na osobę zapłacimy w tym roku za nocleg nad morzem. - Wszystko zależy oczywiście od standardu - mówiła w programie WP "Newsroom" Anna Kryjer z portalu Nocowanie.pl. Niezależnie od kierunku najtańszą opcją na nocleg pozostaje agroturystyk. Cena noclegu w tego typu miejscu wynosi ok. 30 zł. Ekspertka zapewniła widzów programu, że w przeciwieństwie do polskich restauracji, w miejscach noclegowych w kraju nie należy spodziewać się paragonów grozy. - Ceny są wyższe od 2 do 10 proc. Wynika to z trendu, że wszystko w Polsce jest po prostu droższe - dodała Kryjer. - Ale to często zaledwie 2-5 zł od osoby.