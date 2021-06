Wakacje 2021. Chorwacja ma konkurencję. "Albania jest lepszym wyborem"

Coraz głośniej mówi się o tym, że Albania to największa konkurencja Chorwacji. Czy faktycznie jest tam tak pięknie i tanio? Na to pytanie odpowiedziała w programie Newsroom WP Iwona Decyk, zakochana w Albanii po uszy. Zapewniała, że choć w kraju jest mafia i zdarzają się sytuacje konfliktowe, to turyści są w pełni bezpieczni i szanowani. - Turyści ten kraj utrzymują - stwierdziła Iwona. - Ja - blondynka z Polski - wychodzę przejść się promenadą i nie mam obawy, że coś mi się tutaj stanie. Nie ma polskich gwizdów. Albańczycy nie zaczepiają turystów, są bardzo pomocni. Zapraszają turytów do domów, bo chcą pokazać kulturę. Zdaniem Iwony Albania jest lepszym wyborem niż Chorwacja. - To jest ten moment, by jechać do Albanii, bo później będzie o wiele drożej - mówiła.