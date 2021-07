Wakacje 2021. Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Dziennikarka serwisu WP Turystyka gościła w programie WP "Newsroom" i opowiadała m.in. o tym, co warto zobaczyć w Bułgarii. - Postkomunistyczny klimat faktycznie jest widoczny gdzieś w miastach - przyznała Monika, ale dodała, że ma to swój niepowtarzalny urok. Jak mówiła, w Bułgarii każdy znajdzie coś dla siebie. Są zarówno kurorty skierowane do młodych czy aktywnych turystów, jak i te idealne dla rodzin z dziećmi. Na miejsce bez problemu możemy wyjechać z biurem podróży. Popularne są też wycieczki z dojazdem własnym - samolotem czy samochodem. - Nie widzę przeciwwskazań, by jechać na własną rękę, bo będzie większy luz - dodała Sikorska.