Wakacje 2021. Europejski kraj idealny na tani urlop nad morzem

- Wakacje w Albanii cieszą się większą niż do tej pory popularnością wśród turystów. Na urlop do tego kraju możemy się wybrać własnym samochodem lub polecieć samolotem z największych polskich lotnisk i to w dość przystępnych cenach - mówi Agata Biernat z portalu Wakacje.pl. - Tygodniowe wakacje all inclusive z dojazdem własnym na początku lipca to koszt od 1580 zł za osobę. Ceny takich wyjazdów z samym śniadaniem rozpoczynają się od około 800 zł.