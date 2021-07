Wakacje 2021. Miejskie plaże w Polsce

Znakomite miejskie plaże we Wrocławiu to Marina Kleczków, przy ulicy Pasterskiej, a także ta przy kładce zwierzynieckiej, niedaleko wrocławskiego zoo. Znajduje się tu również największa sztuczna plaża w Polsce! Powstała przy ulicy Wejherowskiej. Ma aż 15 tys. m kw. i jest podzielona na dwie strefy - część rekreacyjną z leżakami i część sportową z boiskami do siatkówki plażowej i innych gier zespołowych.