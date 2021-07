Z tych miejsc żartuje cały kraj. W rzeczywistości to turystyczne perełki

Wejherowo, stolica Kaszub

Miasto może nie jest wyśmiewane przez cały kraj, jednak na pewno dostaje mu się od mieszkańców Pomorza. Co zabawnego może być w urokliwym miasteczku, położonym na obrzeżach Kaszub? Wraz z Redą oraz Rumią tworzy tzw. Małe Trójmiasto Kaszubskie, a także uważana jest za stolicę regionu. Być może właśnie z tego powodu Wejherowo obśmiewane jest przez mieszkańców Trójmiasta. Poza tym dla niektórych to również synonim kiczu i różnych innych przywar. Wszystkie stereotypy na temat miasta ukazane są w klipie do piosenki "Królowa Wejherowa", autorstwa zespołu Ars Liber. Swego czasu był to hit internetu.