Najpopularniejsze kierunki na urlop w tym roku to m.in. Grecja, Turcja czy Hiszpania. - To powrót do trendów sprzed pandemii - stwierdziła w programie Newsroom WP Marzena German, ekspert ds. komunikacji zewnętrznej i obsługi medialnej Wakacje.pl. Niezależnie od tego, na który kierunek się zdecydujemy, warto pamiętać, że nie wszystkie kraje akceptują jeszcze paszporty covidowe. Niektóre wciąż wymagają testów, które pomagają uniknąć kwarantanny.