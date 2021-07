Wakacje 2021. Sycylia otwarta na tursytów. Na miejscu nie czuć pandemii

Urlop na Sycylii to świetny wybór na urlop dla tych, którzy mają już dość oklepanych kierunków, jak Grecja czy Chorwacja. Na miejscu jest obecnie przepiękna pogoda, a zasady wjazdu nie są skomplikowane. - Sycylia nie ma oddzielnych wymagań. Trzeba mieć test na koronawirusa lub certyfikat szczepionkowy - mówiła w Programie WP "Newsroom" Marta Marchlewska, która obecnie przebywa na urlopie na włoskiej wyspie. - Na lotnisku sprawdzają tylko temperaturę. Marta opowiadała też o obostrzeniach, które jej zdanie funkcjonują tylko w teorii. - To jest traktowane trochę po macoszemu. Jeśli ktoś czuje się kiepsko, to maseczkę nosi - dodała.