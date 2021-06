Wakacje 2021. Turyści wrócili w Tatry, wraz z nimi awantury i śmieci

Sezon turystyczny w Tatrach rozpoczął się na całego. W weekendy, gdy pogoda jest sprzyjająca, to w ten rejon Polski zjeżdżają prawdziwe tłumy, a na parkingach dochodzi nawet do awantur. - Jest to normalne, w sytuacji, gdy w danym miejscu pojawia się wiele osób, które chcą skorzystać z naszej infrastruktury. Ale nie ma co demonizować, bo to są pojedyncze przypadki. Razem z policją staramy się tym ruchem regulować i upłynniać go - mówił w programie Newsroom WP Szymon Bobrowski, dyrektor TPN. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że musimy tym ruchem coraz lepiej zarządzać. Dyrektor przypomniał, że bilety na parkingi można rezerwować w internecie. - Wprowadziliśmy elektroniczne rezerwacje biletów na parkingi, by w ten sposób eliminować frustrację, która się pojawia wśród osób, które jadą tam i nie mają pewności, czy zaparkują. W programie Newsroom WP dyrektor mówił też o innych problemach związanych z turystami.