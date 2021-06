Wakacje 2021. Urlop w Albanii - samolotem czy samochodem?

Wakacje w Albanii w tym roku zyskują na popularności. Turystów przyciąga pewna pogoda, niskie ceny czy brak testów i kwarantanny. Na miejsce można dolecieć z Polski za ok. 300 zł w dwie strony, jeśli bilet zabukujemy odpowiednio wcześnie. Można także pojechać samochodem. - Taka podróż trwa ok. 24 godziny. Mimo obostrzeń można się zatrzymać w Serbii czy na Węgrzech - mówiła w programie Newsroom WP Iwona Decyk, miłośniczka Albanii, która na urlop do tego kraju w tym roku poleciała samolotem.