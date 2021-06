- Jak podaje Ministerstwo Turystyki, tylko w maju do Chorwacji przyjechało 8 tys. Polaków. Jest to bardzo dużo. W zeszłym roku o tej porze było to zaledwie 10 proc. tej liczby - mówi Monika Waligórska, która na co dzień mieszka w chorwackim Splicie. Polka opowiada też o zasadach wjazdu do Chorwacji.