Wakacje 2021 w Jarosławcu. Jaki jest "polski Dubaj"?

Jarosławiec to letnisko z tradycjami

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XV wieku. Była to typowa nadmorska wieś, której mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem, a także zbierali bursztyn. Do dzisiaj Jarosławiec uważany jest za bursztynowe zagłębie, gdzie po każdym sztormie na plaży można znaleźć złociste grudki. W XIX stuleciu we wsi zbudowano latarnię morską. Stanowi ona jeden z najważniejszych zabytków Jarosławca, na jej szczycie powstał taras widokowy.