Wakacje 2022. Co warto zobaczyć w Albanii?

Albania kusi turystów z Polski nie tylko niskimi cenami, ale przede wszystkim pięknymi plażami czy zabytkami, które w tym kraju są niezwykle dostępne. Mówiła o tym w programie WP "Newsroom" Iwona Rrapaj, która od kilku lat jeździ do Albanii. - Wlora ma to do siebie, że tutaj łączą się dwa morza – Jońskie i Adriatyk. Są plaże zarówno kamieniste, jak i piaszczyste - opowiadała o mieście, w którym akurat przebywa. Jak dodała, Ksamil czy Saranda (na południu kraju) są piękne, ale bardzo komercyjne, a co za tym idzie - ceny są tam wyższe.

Rozwiń