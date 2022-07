Wakacje 2022. Czy last minute w Chorwacji jest możliwe?

Urlop w Chorwacji to marzenie niejednego Polaka. A czy wycieczka do tego kraju w ofercie last minute jest możliwa? Jak najbardziej! Dziennikarka WP Turystyka opowiadała o tym w programie "Newsroom". - Bilety można upolować nawet za 600 zł - zdradziła. - Jeżeli chodzi o nocleg, to da się znaleźć oferty, np. na trzy noce za ok. 1200 zł. Mówiła też, ile trzeba wydać za tydzień dla czteroosobowej rodziny. Tego dowiecie się z materiału wideo.

