Wakacje 2022. Czym kusi Albania?

Nie tylko ze względu na widoki Albania jest największą konkurencją dla Chorwacji. To, co sprawia, że turyści coraz chętniej wybierają ten kraj na urlop, to przede wszystkim niskie ceny. Przekonywała o tym w programie WP "Newsroom" Iwona Rrapaj, która jeździ tam już od dobrych kilku lat. - Albania kusi przede wszystkim cenami. Za piwo zapłacimy 1 euro, a półmisek (0,5 kg) grillowanego kosztuje ok. 5 euro - mówiła. Warto dodać, że piękny widok zawsze jest w gratisie.

