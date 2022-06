Wakacje 2022. Ile kosztuje urlop w Portugalii?

Portugalia to kraj idealny na urlop. Piękne plaże, ciekawe zabytki, przepyszne jedzenie i pewna pogoda - to tylko kilka argumentów przemawiających za tym, dlaczego warto się tam wybrać. A jak jest z cenami na miejscu? - Pięć dni w pokoju z porządnym standardem kosztuje ok. 1000 zł - opowiada dziennikarka Monika Sikorska, która była gościem programu WP "Newsroom". Zdradziła także, ile trzeba wydać na loty czy obiad. Więcej dowiecie się z materiału wideo.

