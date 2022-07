Wakacje 2022. Jakie są ceny na Słowacji?

Choć Słowacja znajduje się w strefie euro to wciąż można tam wypocząć za mniejsze pieniądze niż w Polsce. Magda Żelazowska, która wypoczywa na Orawie zdradziła, że da się np. wynająć willę w górach na 10 osób za 120 euro (ok. 580 zł). Zdarzają się oczywiście droższe noclegi. - Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach chcemy spać - opowiadała w programie WP "Newsroom". Jak przyznała, ceny w restauracjach są dużo niższe niż w Polsce. - Piwo kosztuje 2 euro, a dobry obiad dwudaniowy ok. 10-15 euro, zaś kawa 1,50 euro - wymieniała Magda. Jak dodała, godzinny masaż to koszt 28 euro. - To na pewno dużo taniej niż w Warszawie - podsumowała.

