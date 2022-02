Wakacje 2022. Kiedy najlepiej rezerwować wycieczki?

Wielu Polaków już teraz decyduje się na rezerwację wycieczek na wakacje 2022. Czy dobrze robią, że nie czekają na last minute? Zdaniem Marzeny German z portalu Wakacje.pl to rozsądna decyzja. - Możemy znaleźć perełki cenowe. Szczególnie teraz, kiedy trwa okres przedsprzedaży - mówiła w programie WP "Newsroom". Ekspertka przyznała, że im bliżej sezonu wakacyjnego tym będzie drożej. - Nie liczmy na to, że będziemy mieli do wyboru dużo ofert last minute - dodała.