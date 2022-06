Wakacje 2022. Miejsce idealne na krótki urlop

Portugalia to idealny kraj na urlop. Monika Sikorska opowiedziała w programie WP "Newsroom" o tym, dlaczego warto wybrać się do Porto - jednego z najpopularniejszych miast w tym kraju. - Każdy kto przyjeżdża do tego miasta, to wyjeżdża zakochany - powiedziała. Dziennikarka przyznała, że w tym tygodniu jest tam naprawę wyjątkowo, a wszystko dlatego, że mieszkańcy obchodzą festiwal San Joao. Jak wyjaśniła - św. Jan jest patronem miasta. - To, co dzieje się w tym tygodniu w Porto, to jest istne szaleństwo i kosmos - opowiadała podekscytowana.

