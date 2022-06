Wakacje 2022. Na co zwracać uwagę podczas wybierania hotelu?

Jaki hotel wybrać i na co zwracać uwagę? Takie pytanie często pojawia się w głowie przed urlopem. Marzena German z Wakacje.pl wyjaśniła w programie WP "Newsroom", że różnica między czterema, a pięcioma gwiazdkami czasami jest niewielka. - A różnica w cenie już jest odczuwalna. - mówiła. - Dopytujmy, jakie są składowej oferty - jakie atrakcje ma hotel, gdzie jest położony. Wówczas dowiemy się, czy to jest to, czego potrzebujemy. Eksperta dodała też, że czytając opinie należy zwracać uwagę na to, kto je zostawił. Bo inne oczekiwania mają rodziny z dziećmi, a jeszcze inne osoby nastawione na imprezowanie.

