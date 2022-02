Wakacje 2022. Polacy stawiają na sprawdzone kierunki

Choć do wakacji zostało jeszcze kilka miesięcy, to Polacy już rezerwują wycieczki. Wybierają kierunki, które są popularne od lat. - Królować będą w tym roku: Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania i Bułgaria - wymienia Marzena German z portalu Wakacje.pl. Ekspertka zaznacza, że sama Grecja to ponad 20 kierunków w ofercie. Dlatego, jeśli zależy nam na ciszy i spokoju, to podczas rezerwacji warto zapytać o te mniej popularne i wybrać np. wyspę Samos, na której tłumów brak.