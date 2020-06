Wakacje all inclusive w Polsce. Ile kosztują?

Wczasy all inclusive to ulubiona formuła wybierana przez Polaków w biurach podróży. Na takie wycieczki jeździmy do Grecji, Turcji czy Egiptu, ale nie na wczasy w kraju. Sprawdziliśmy, czy jest to możliwe i ile kosztuje.

Polacy kochają all inclusive. Płacą za wyjazd konkretną kwotę i na miejscu nie muszą się o nic martwić. Nawet jak wydadzą ostatnie pieniądze na wycieczki fakultatywne czy pamiątki, do końca wyjazdu mogą praktycznie nie wychodzić z hotelu i świetnie się bawić popijając drinka z palemką.

W ramach all inclusive najczęściej dostępne są 3 posiłki dziennie w formie bufetu oraz dodatkowe przekąski w wyznaczonych miejscach i godzinach, np. lody w restauracji w ogrodzie, pizza i burgery albo lokalne napoje alkoholowe w beach barze. Do tego nieograniczona ilość wody butelkowanej, soków i spory wybór drinków alkoholowych.

W kraju nad Wisłą formuła all inclusive nie jest jeszcze popularna, ale coraz więcej obiektów oferuje taką opcję. Postanowiliśmy się im przyjrzeć bliżej. Najwięcej hoteli z opcją "wszystko w cenie" znajdziemy nad morzem – na Pomorzu Zachodnim, ale nie brakuje ich także w górach.

- Baza hotelowa w Polsce intensywnie powiększała się w ostatnich latach, co zaowocuje w tegoroczne wakacje. Dostajemy coraz więcej zapytań o wakacje w Polsce, od morza po góry, dlatego mocno pracujemy nad rozszerzeniem oferty krajowej. Wśród już dostępnych ofert pojawiają się zarówno tańsze obiekty, jak i kompleksy z formułą all inclusive. Do tych Polacy dopiero się przyzwyczajają, ale widzimy, że zainteresowanie jest coraz większe – mów Klaudyna Fudala z serwisu z ofertami turystycznymi, Wakacje.pl.

Obiekty są różnorodne – do wyboru są zarówno duże hotele spa, jak i klimatyczne dworki w spokojnej okolicy.

Getty Images

Noclegi nad morzem - all inclusive nad Bałtykiem W Kołobrzegu opcję all inclusive oferuje 3-gwiazdkowy hotel Solny. W cenie zawarte jest śniadanie w formie bufetu, 2-daniowy lunch, nieograniczone napoje z lunchem (piwo, wino domowe, napoje bezalkoholowe), podwieczorek (kawa, herbata i ciasto), kolacja- 3-daniowa lub bufet.

Sam hotel oceniany jest bardzo dobrze ze względu na jakość obsługi i przestronne pokoje. W obiekcie znajduje się basen zewnętrzny, a także centrum spa. Tydzień w sierpniu w hotelu Solny to koszt 1481 zł za osobę, w listopadzie za ten sam pobyt zapłacimy jedynie 610 zł.

W Jarosławcu czeka na nas 4-gwiazdkowy hotel Panorama Morska – Health Resort & Medical Spa. Goście cenią aquapark, gdzie znajdziemy baseny połączone zjeżdżalnią czy rwącą rzekę, szeroką ofertę wellness & spa, a także atrakcje dla dzieci. Jest to świetny obiekt na rodzinne wakacje.

Wakacje.pl

Tutaj opcja all inclusive to 3 posiłki dziennie w formie bufetu, tematyczne poczęstunki podczas codziennych imprez, bufet z napojami ciepłymi i zimnymi oraz z wybranymi alkoholami (wino, piwo, drinki, wódka biała i whisky), bufet sałatkowy, bufet Snack Bar (np. frytki, tosty, hot dogi) oraz bufet deserowy Candy (lody włoskie, gofry, popcorn).

Poza tym w ramach all inclusive otrzymujemy podwójny pobyt w strefie wellness, nielimitowane korzystanie z aquaparku czy zajęć ruchowych, dla dorosłych masaż, a dla dzieci niespodziankę w pokoju czy malowanie twarzy, a także rodzinny program animacyjny. Tydzień w sierpniu w hotelu Panorama Morska spędzimy od 1883 zł, w październiku za 1358 zł.

Noclegi w Polsce - all inclusive nad jeziorami Niezwykły obiekt z opcją all inclusive znajdziemy także w sercu Pojezierza Drawskiego. Stary Młyn położony jest w miejscowości Strzeszyn, między dwoma jeziorami – Brody i Strzeszyn. Przepiękny dworek zachwyca stylowymi wnętrzami i proponuje ucieczkę od technologii w malowniczej i spokojnej okolicy. Goście mają możliwość skorzystania z oferty spa – m.in. łaźni czy masaży. Obiekt oferuje także szereg atrakcji dla najmłodszych. Rodziny mogą aktywnie spędzać czas – do dyspozycji są m.in. rowery wodne czy kajaki. Kuchnia serwuje dania z produktów ekologicznych, pochodzących z własnych upraw.

Wakacje.pl

W ramach all inclusive otrzymujemy 3 posiłki w formie bufetu, napoje bezalkoholowe dostępne przez całą dobę oraz nielimitowany dostęp do sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Tydzień w sierpniu spędzimy w Starym Młynie za 1904 zł, a w listopadzie za 1508 zł. Noclegi w górach - all inclusive w Sudetach W Górach Opawskich, w Sudetach Wschodnich, znajduje się 4-gwiazdkowy hotel Gorzelanny. Położony jest nad jeziorem w spokojnej i malowniczej okolicy, w miejscowości Pokrzywna. Obiekt ma rozbudowaną strefę wellness i spa, wraz z basenami i brodzikiem dla dzieci.

Wakacje.pl

W pakiecie all inclusive otrzymujemy 3 posiłki dziennie w formie bufetu, open bar z napojami, także alkoholowymi oraz jeden piknik rodzinny z grillem i kolacją biesiadną. Goście mają także nielimitowany dostęp do basenu, jacuzzi, sauny suchej, łaźni parowej i łączki solarnej. Dorośli dostają gratis masaż pleców lub peeling kawitacyjny twarzy, a także 10 proc. zniżki na inne zabiegi w hotelowym spa. 7 dni w sierpniu to koszt 1781 zł, a w listopadzie 1101 zł.

Dużą popularnością cieszy się Interferie Aquapark Sport w Świeradowie Zdroju, w Górach Izerskich, położonych w Sudetach Zachodnich. To obiekt doskonały na rodzinne wakacje – oferuje świetny aquapark ze zjeżdżalniami, huśtawkami wodnymi i jacuzzi. Do dyspozycji gości są także sauny, hala sportowa czy wypożyczalnia rowerów. W ramach all inclusive otrzymujemy śniadanie i kolację w formie bufetu, a także lunch w postaci przekąsek i podwieczorek. Dostępny jest także open bar z napojami alkoholowymi. Tydzień w sierpniu kosztuje 1869 zł, w jesienią cena bez zmian.