Wakacje na rowerze. Tam nie brakuje ścieżek dla każdego

Wakacje to idealny moment, aby spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Będąc na Mazowszu, warto wybrać się na przejażdżkę rowerową, a w tym rejonie nie brakuje ścieżek, którymi można się przejechać. - Mamy np. propozycję z Kamienia, przez Żerań, aż do Jeziora Zegrzyńskiego. To jest tylko 16 km, ale mamy też tutaj trasy wyczynowe, ponad 500 km, gdzie możemy szybować przez całe wakacje na rowerze - powiedziała Dorota Zbińkowska, dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.