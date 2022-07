Wakacje na Warmii i Mazurach. "Sezon powoli się rozkręca"

Warmia i Mazury to dla wielu ukochane miejsce na urlop. Okazuje się, że w tym sezonie tłumy są tam tylko w weekendy. Zbigniew Włodkowski, burmistrz Orzysza przyznał w rozmowie z WP, że sezon powoli się rozkręca. - Od poniedziałku do czwartku jest gorzej niż było w ubiegłym roku. To jest bardzo wyraźnie widoczne. Widzimy to też po liczbie turystów odwiedzających nasze muzeum - mówił w programie "Newsroom". Jak przyznał, Orzysz jest miastem nieco specyficznym, bo garnizonowym. - Przebywa tu brygada NATO i mamy klienta turystycznego całorocznego - tłumaczył.

