Wakacje nie muszą być najtańsze? Polacy zwracają uwagę na coś innego

Wakacje wcale nie muszą być jak najtańsze? Gościem programu "Newsroom" WP była Marzena German z serwisu Wakacje.pl, która podkreśliła, że Polacy coraz częściej zwracają uwagę nie na najniższą cenę, a na stosunek ceny do jakości. Z tego względu dużą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się Egipt. Funkcjonują tam liczne hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oferujące pakiet all inclusive, gdzie mamy poczucie, że wydane pieniądze przekładają się na komfort wypoczynku. Jak dodała ekspertka, chcąc wypocząć w taki sposób jeszcze tej jesieni, trzeba być przygotowanym na wydatek ok. 2 tys. zł na osobę. Nie należy spodziewać się spadku cen, lecz raczej ich wzrostu.