Wakacje śladami Osmanów, czyli Turcja, Albania oraz Macedonia Północna

Macedonia Północna

Macedonia Północna to wyjątkowe połączenie wody i gór, czyli wczasy nad krystalicznie czystym Jeziorem Ochrydzkim. Biuro podróży Rego-Bis z siedzibą w Katowicach odkryło Macedonię jako doskonałe miejsce do spędzenia wakacji. Pobyty lotnicze nad Jeziorem Ochrydzkim wprowadzili jako pierwsi w kraju w 2017 roku. W 2022 loty czarterowe do Macedonii przy współpracy z LOT-em będą się odbywać z Katowic i Warszawy. Wielką zaletą jest lokalizacja lotniska, zaledwie 10 kilometrów od centrum miasta Ochryda. Z tego powodu dotarcie do kurortów położonych nad Jeziorem Ochrydzkim nie powinno zająć więcej niż 30 minut.