Wakacje w ogarniętej wojną Ukrainie. "Ciężko jest wytrzymać"

Na granicy polsko-ukraińskiej panuje spory ruch. Co ciekawe, wielu Ukraińców wraca do swojego kraju. - Ludzie czekają po 10 godzin i więcej na granicy, ponieważ jest wiele osób, które wraca na Ukrainę. To jest związane pewnie, z tym że jest lato i wszyscy chcą spotkać się z rodzinami - mówiła w programie "Newsroom WP" Daria Korsak, ukraińska dziennikarka z Odessy. - Dla mnie to jednak dziwne, ponieważ teraz ataki pojawiają się na całym terytorium Ukrainy. Jednakże półtora roku wojny ciężko jest ludziom wytrzymać, dlatego w ramach wakacji wracają na miesiąc, na kilka tygodni, a niektórzy już na zawsze - dodała.