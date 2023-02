Wakacje warto już planować. Tam polecą Polacy

Choć do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, to wiele osób już zaczyna myśleć o tym, dokąd warto się wybrać, aby zbyt wiele nie wydać. Jak mówił w programie "Newsroom WP" Paweł Kunz, oczywiście wiele zależy od tego, czy podróżujemy na własną rękę, czy korzystamy z ofert biur podróży, ale nasi rodacy mają swoje ulubione miejsca. — Podium jest stałe w Polsce. Uwielbiamy wyjeżdżać do Turcji. Uwielbiamy Bułgarię, która ma świetny stosunek jakości do ceny. Odkrywamy na nowo Tunezję — wymieniał dziennikarz i ekspert branży turystycznej wspominając, że touroperatorzy mają w ofercie też coraz więcej bezpośrednich lotów do miejsc egzotycznych. Jak dodał, linie lotnicze szacują, że w 2023 roku przewiozą z Polski o 30 proc. więcej pasażerów niż rok wcześniej.