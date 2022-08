Wakacje we wrześniu i październiku. "Nawet niecały tysiąc złotych"

Dla wielu turystów koniec lata i początek jesieni to idealny czas na urlop. W wielu miejscach upały już tak nie doskwierają, ale wciąż można liczyć na temperatury wyższe niż w Polsce. Co więcej, wyjazdy mają zdecydowanie niższe ceny niż w szczycie sezonu. Jak mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German, przeceny sięgają 40 proc., czyli klienci zapłacą nawet o tysiąc złotych mniej za osobę. - Jeżeli się zdecydujemy na wyjazd np. w październiku do Bułgarii, to za taką podróż - lotniczą - z dwoma posiłkami dziennie zapłacimy niecały tysiąc złotych - mówiła ekspertka Wakacje.pl i dodała, że mowa o pobycie w czterogwiazdkowym hotelu.

