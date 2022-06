Wakacje z inflacją w tle. "To trzeci rok funkcjonowania w bardzo trudnej sytuacji"

- To trzeci rok funkcjonowania w bardzo trudnej sytuacji. Chyba przywykliśmy. Nie ma w branży niepokoju, ani obaw, a raczej jest próba dostosowania się do panujących warunków - powiedział w programie WP "Newsroom" burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, zapytany o to, czy branża turystyczna w tym mieście boi się o przyszłość. Przyznał, że wciąż bardzo mało jest rezerwacji wakacyjnych. - Charakterystyka planowania urlopów mocno się zmieniła. Zapytania na wakacje już powinny być od majówki, a póki co w większości pensjonatów i hoteli jeszcze ich nie ma. Liczymy, że to ruszy na krótko przed samymi wakacjami - dodał.

