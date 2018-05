Wakacje.pl kupiły My Travel. Dzięki temu umocniły pozycję lidera na rynku

Wakacje.pl S.A. podpisały umowę nabycia 100 proc. udziałów spółki My Travel. Transakcja umacnia pozycję lidera, jaką Wakacje.pl utrzymują w segmencie agencyjnym turystyki zorganizowanej. Finalna kwota inwestycji wyniesie nie mniej niż 10 mln i nie więcej niż 19 mln zł.



Wakacje.pl zapowiadają intensywny rozwój obydwu marek i prace nad budowaniem synergii w kluczowych obszarach działania (CH Osowa)

Pod marką My Travel działa 116 salonów sprzedaży. To pod względem liczby sklepów największa sieć agencyjnej sprzedaży wycieczek w Polsce. Wakacje.pl dysponują 105 salonami.

Dodanie nowej marki w spółce wpłynie na efektywność dotarcia do klientów - czytamy w komunikacie Wakacji.pl. Salony My Travel rozmieszczone są w miejscach, w których sieć franczyzowa Wakacje.pl była reprezentowana w mniejszym stopniu. "My Travel to szczególnie silna marka w mniejszych miejscowościach, gdzie funkcjonowanie rozpoznawalnego multiagenta jest dużą wartością dodaną dla lokalnej społeczności, a jednocześnie pozwala osiągnąć rentowność franczyzobiorcom" - czytamy w komunikacie.

- Zakup My Travel jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Wakacji.pl w obu kanałach sprzedaży - online i offline - wyjaśnia prezes Wakacji.pl Dariusz Górzny. - Zorganizowana turystyka zagraniczna ma to do siebie, że bardzo silny nadal jest efekt ROPO (Research Online Purchase Offline), oceniany na 60 procent. W racjonalnej perspektywie nie widać przesłanek, by współczynnik ten miał drastycznie spaść. Chcemy być maksymalnie blisko klienta, w szczególności tego, który nie jest jeszcze gotowy na zakup wakacji online. Tym bardziej, że turystyka zorganizowana otwiera się na turystów, którzy oczekują doradztwa w procesie zakupowym i osobistego kontaktu ze sprzedawcą – dodaje.

Na stanowisku prezesa My Travel pozostaje Damian Ozga, twórca i współwłaściciel My Travel (sieć kończy w tym roku 10 lat). Jednocześnie Ozga obejmuje w Wakacje.pl funkcję dyrektora odpowiedzialnego za integrację z My Travel. Obaj prezesi podkreślają wartość i potencjał dwóch doświadczonych zespołów.

- Zdecydowaliśmy się na sprzedaż spółki, ponieważ jest to dla niej szansa szybszego rozwoju, a dla nas okazja, żeby dołączyć do ambitnego zespołu i wspólnie brać udział w rozwoju rynku – mówi Ozga.

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem dynamiki wzrostu notowanej przez sieć My Travel, równie mocno cenimy zaangażowanie franczyzobiorców w rozwój własnych biznesów. Jako Wakacje.pl obiecujemy sobie także wiele po czekającej nas współpracy z całym zespołem My Trave. Doceniamy sukcesy, jakie były i są ich udziałem, jak też wysoko ceniąc kompetencje i kreatywność kluczowych menedżerów spółki. W szczególności cieszę się, że do kierowanego przeze mnie zespołu dołączy Damian Ozga, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych menedżerów w polskiej turystyce zorganizowanej – komentuje Górzny.

Wakacje.pl zapowiadają intensywny rozwój obydwu marek i prace nad budowaniem synergii w kluczowych obszarach działania. W szczególności spółki dążyć będą do zaoferowania najwyższej jakości obsługi, przewidywalności procesów i lepszego dopasowania możliwie najszerszej oferty produktowej do potrzeb klientów.

Inwestycja Wakacji.pl to kolejny krok w kierunku rozszerzenia portfela marek z segmentu turystycznego Wirtualna Polska Holding. Należą do niego wyspecjalizowane w turystyce zagranicznej Wakacje.pl i My Travel, a także Nocowanie.pl i Eholiday.pl. Wirtualna Polska jest również mniejszościowym udziałowcem spółki eSky.pl.

