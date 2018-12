Walka mikołajów w Odessie. "Było mi za nich wstyd"

Dwóch przebranych w kostiumy mikołajów mężczyzn biło się w centrum Odessy. Jeden z nich był zazdrosny o większą liczbę klientów swojego konkurenta. O sprawie jest głośno na całej Ukrainie.

Boże Narodzenie – czas pokoju, przebaczania i wspólnego radowania się. Jednak biznes to biznes, co "godnie" pokazało dwóch mężczyzn w centrum Odessy na Ukrainie . Przebrani w stroje mikołajów, tudzież Dziadków Mrozów (popularniejsze określenie u naszych wschodnich sąsiadów) panowie postanowili rozwiązać konflikt przy użyciu pięści i soczystych przekleństw.

"Przez tę sytuację Boże Narodzenie w Odessie straciło świątecznego ducha, zwłaszcza dla dzieci, które to widziały" – powiedział ze smutkiem jeden ze świadków wydarzenia. "Było mi wstyd, że musieli oglądać to goście, którzy przyjechali do naszego miasta" – przyznał. Po kilku minutach na miejscu była policja, która rozwiązała konflikt i spisała mężczyzn. O incydencie informowały media na całej Ukrainie.