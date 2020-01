Walka o ziarenka. Na świecie kończy się piasek

Co roku wydobycie piasku sięga 50 miliardów ton. To dwa razy więcej niż przyroda jest w stanie "wyprodukować". Szeroko dostępny piasek pustynny tego nie uratuje.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Raport ONZ donosi, że człowiek wydobywa ponad 40 mld ton piasku rocznie (Shutterstock.com)

Piasek zaraz po wodzie jest surowcem, na który jest największy popyt. Tak jak i wody, jest go coraz mniej. Zapotrzebowanie na piasek przekracza kilkakrotnie możliwości wyprodukowania go przez przyrodę. Wykorzystywany jest praktycznie we wszystkim – w kosmetykach, w produkcji szkła, asfaltu, monitorów i mikrochipów, po przemysł spożywczy i budownictwo. Trafił na listę towarów, których może niedługo zabraknąć. Według najnowszych badań każdego roku wydobycie piasku stanowi aż 68-85 proc. z ok. 60 mld ton wszystkich surowców pozyskiwanych z ziemi. Każdego roku liczba ta będzie wzrastać...

Shutterstock.com Podziel się

Piasek piaskowi nierówny

Ziarenko piasku ma różnorodny kształt i wielkość od 0,05 do 2 mm. Te dwie główne cechy decydują o dalszym jego wykorzystaniu. Jako dodatek do betonu, najbardziej odpowiedni jest piasek rzeczny, który posiada odpowiednią wielkość oraz kształt. Można go zastąpić piaskiem z plaży, ale jest to niezmiernie kosztowne. Piasek na plaży jest zanieczyszczony fragmentami muszli, koralowców czy odłamkami drewna, a jego oczyszczenie nie kalkulowałoby się. Z kolei piasek, który pozyskiwany jest z innego źródła niż wodny (np. z piaskowni), ma ostre krawędzie, a jego ziarenka są większe. Niestety w budownictwie jest bezużyteczny.

Ziemia nie nadąża z produkcją

Piasek pustynny też nie jest dobrym materiałem. Jego ziarenka są zbyt "oszlifowane" przez wiatr, co w budownictwie powodowałoby kruszenie się materiału. Choć okoliczne pustynie wręcz zachęcają do korzystania, arabskie metropolie powstają z importowanego piasku. Do budowy największego wieżowca na świecie Burdż Chalifa (Wieża Chalify) sprowadzano piasek aż z Australii. Budynek o 163 piętrach pochłonął 330 tys. metrów sześciennych betonu.

Shutterstock.com Podziel się

Raport ONZ z 2014 r. donosi, że człowiek wydobywa ponad 40 mld ton piasku rocznie, co dwukrotnie przekracza możliwości naturalnego wytworzenia piasku przez wietrzenie skał. Szacunkowo wydobycie i zużycie wzrasta rocznie o 5,2 proc. Program ONZ w zakresie ochrony środowiska wzywa USA do uregulowania wydobycia piasku.

Shutterstock.com Podziel się

Mafia piaskowa

I tak piasek pozyskiwany jest przede wszystkim z rzek. Przy wydobyciu dochodzi do niszczenia przepływów, z czym mają wielki problem w Indiach. W delcie rzeki Mekong działa tzw. mafia piaskowa, z którą bezskutecznie stara się walczyć tamtejszy rząd. Mafia "zatrudnia" ok. 80 tys. ludzi, którzy w niewolniczych warunkach pracują ponad 12 godzin dziennie. Codziennie 200 razy nurkują na dno rzeki i wynoszą na powierzchnię wiadra z tym cennym materiałem. Niewolnicza praca jest korzystna tylko dla pracodawcy. W Azji piasek jest cenny niczym złoto. Rozrost azjatyckich megalopolis, jakimi są Pekin i Szanghaj, w ostatnich latach pochłonął więcej piasku niż Ameryka przez cały XX w.

Shutterstock.com Podziel się

18 kg na głowę

Coraz więcej ekologów i naukowców bije na alarm – piasek stanowi podstawę naszego życia. Piasek jest fundamentem nowoczesnego społeczeństwa – stwierdza Aurora Torres z Niemieckiego Centrum Integracyjnych Badań Różnorodności Biologicznej (iDiv). W czasopiśmie "Science" opisała szokujące konsekwencje wydobycia piasku i jego zgubny wpływ na ekosystemy. Większość ludzi nie uświadamia sobie tragedii, która nas czeka w chwili, kiedy piasku zabraknie – dodaje.

Piasek to podstawa naszego wieku, wybujałego przemysłu i elektroniki. W ostatnich 20 latach trzykrotnie wzrosło zapotrzebowanie na ten cenny budulec. Bieżące zużycie szacujemy na około 50 mld ton rocznie, czyli 18 kg dziennie na każdego mieszkańca Ziemi – ocenia Pascal Peduzzi z Programu Środowiskowego ONZ (UNEP).

21. WIEK Podziel się

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl