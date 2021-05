Wanda Rutkiewicz. Słynna himalaistka zaginęła 29 lat temu

Wanda Rutkiewicz chciała zrealizować kontrowersyjny pomysł tzw. "Karawany do marzeń", czyli zdobycia wszystkich 14 ośmiotysięczników. Planowała wejść na pozostałe jej 8 szczytów w ciągu roku i kilku miesięcy. Wielu alpinistów uznawało ten plan za szalony, bo nie pozostawiał czasu na regenerację sił. Sama himalaistka mówiła o nim: "Nazywam swój plan 'Karawaną do marzeń', ponieważ próbuję zrealizować coś, co wydaje się możliwe tylko w marzeniach".