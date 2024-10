Wędrowali całe średniowiecze. Potem dopiero polski papież ożywił tę tradycję

W latach 70. do Santiago de Compostela rocznie docierało ok. 100 pielgrzymów. Teraz codziennie dociera ich tam trzy czy cztery tysiące. Co miało wpływ na wzrost popularności Szlaku Świętego Jakuba? – Dopiero pojawienie się Jana Pawła II w 1982 r. w Santiago na Światowych Dniach Młodzieży i jego odezwa do młodych, wierzących ludzi: "Pielgrzymujcie, odnówcie tę tradycję wędrowania do grobu Jakuba Apostoła" oraz kilka zjawisk w kulturze popularnej spowodowało, że pielgrzymów z każdym rokiem było coraz więcej. Ich liczba ciągle rośnie – mówi w programie Halo Polacy Łukasz Śledziecki, pilot pielgrzymek do Santiago de Compostela. W innych odcinkach Łukasz opowiada także, jak przygotować się do takiej podróży, jak wygląda droga i z jakimi intencjami pielgrzymują wierni. Znajdziesz je w naszym serwisie.